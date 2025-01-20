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В Казахстане расширили реестр субъеков государственной монополии

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК приказом от 8 января 2025 года внес поправки в государственный реестр субъектов государственной монополии, специального права, сообщает Zakon.kz.

Источник: senate.parlam.kz

В частности, реестр дополнены двумя субъектами:

АО «Казахстан ГИС Центр» — единый оператор информационно-коммуникационной инфраструктуры военного назначения, находится в Астане. АО «Национальный центр исследований и оценки образования “Талдау” имени Ахмет Байтұрсынұлы» — юридическое лицо, которое осуществляет координацию проведения международных сопоставительных исследований качества образования и подготовку ежегодного национального доклада о состоянии развития образования, а также формирование, сопровождение, системно-техническое обслуживание, интеграцию и обеспечение информационной безопасности информационной системы «Национальная образовательная база данных», расположено в Астане.

Приказ вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его подписания.