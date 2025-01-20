В Казахстане расширили реестр субъеков государственной монополии

АО «Казахстан ГИС Центр» — единый оператор информационно-коммуникационной инфраструктуры военного назначения, находится в Астане. АО «Национальный центр исследований и оценки образования “Талдау” имени Ахмет Байтұрсынұлы» — юридическое лицо, которое осуществляет координацию проведения международных сопоставительных исследований качества образования и подготовку ежегодного национального доклада о состоянии развития образования, а также формирование, сопровождение, системно-техническое обслуживание, интеграцию и обеспечение информационной безопасности информационной системы «Национальная образовательная база данных», расположено в Астане.