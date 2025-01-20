Ташкентский хокимият наконец-то занялся проблемой самовольных построек вдоль дорог

Эти строения не только портят облик города, но и создают серьёзные неудобства для горожан, блокируя канализационные сети и провоцируя хаотичную парковку водителей.
Практика показывает, что строения, возведённые без соответствующего согласования с администрацией города, становятся источником множества проблем:
Осложняют дорожное движение, так как возле таких объектов скапливаются незаконно припаркованные автомобили, затрудняя проезд и создавая пробки.
Нарушают ирригационную систему, блокируя водоотводные каналы, что может привести к подтоплениям в весенний период и во время сильных дождей.
Создают препятствия для маломобильных граждан, затрудняя передвижение пешеходов, родителей с колясками и лиц с ограниченными возможностями.
Искажают архитектурный облик города, перекрывают доступ к зелёным зонам и не соответствуют градостроительным нормам, ухудшая визуальное восприятие столичных улиц.
Что предпринимают власти?
Специализированные службы, проведя необходимые проверки, приступили к активному демонтажу незаконных построек. Ожидается, что освобождение территории улучшит транспортную ситуацию, обеспечит свободный доступ к пешеходным зонам и восстановит работу городских коммуникаций.
Что нужно знать предпринимателям и жителям?
Власти Ташкента призывают горожан соблюдать законодательство и заранее проверять документы на владение недвижимостью:
- Проверяйте документацию на свои бытовые, коммерческие и жилые объекты, чтобы убедиться в их соответствии нормам градостроительства.
- Будьте осторожны при покупке недвижимости, консультируйтесь с юристами и проверяйте подлинность документов. Единственным легитимным подтверждением прав собственности являются официальные документы, выданные кадастровыми службами города.