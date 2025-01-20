Латвия намерена запретить белорусам работать в некоторых отраслях

Также сказано, что гражданам двух названных стран запрещено занимать должности в структурах управления критической инфраструктурой, и особо значимой в европейском масштабе критической инфраструктурой. Среди поправок говорится, что белорусы и россияне не смогут быть приняты на работы на объекты критической инфраструктуры в Латвии, если она будет связана с доступом к информации, технологическому оборудованию, которые значимы для функционирования критической инфраструктуры.