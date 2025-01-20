Латвия намерена запретить белорусам работать в некоторых отраслях. В Министерстве внутренних дел Латвии подготовили поправки в закон о национальной безопасности, которые предполагают запрет гражданам Беларуси и России занимать должности в структурах управления объектами критической инфраструктуры, передает БелТА.
Сообщается, что под критической инфраструктурой подразумевают объекты, системы, их части, которые расположены на территории Латвии, имеющие важное значение для выполнения значимых общественных функций, для охраны здоровья, обеспечения безопасности, а также экономического или социального благосостояния граждан.
Согласно поправкам, белорусы и россияне или же юрлица, которые зарегистрированы в Беларуси и России, не смогут стать собственниками, управляющими, истинными бенефициарами критической инфраструктуры или особо значимой в европейском масштабе инфраструктуры.
Также сказано, что гражданам двух названных стран запрещено занимать должности в структурах управления критической инфраструктурой, и особо значимой в европейском масштабе критической инфраструктурой. Среди поправок говорится, что белорусы и россияне не смогут быть приняты на работы на объекты критической инфраструктуры в Латвии, если она будет связана с доступом к информации, технологическому оборудованию, которые значимы для функционирования критической инфраструктуры.
Уточняется, что граждане Беларуси и России работать на объектах критической инфраструктуры только в порядке исключения на основании отдельного разрешения органа государственной безопасности. Указанные поправки МВД должно рассмотреть правительство, а затем принять Сейм Латвии.
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