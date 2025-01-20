Депутат назвал слова Санду о поставках газа в Приднестровье проявлением геноцида

«Во-первых, это бред, как минимум. Во-вторых, это похоже на геноцид. Санду вынуждает жителей Приднестровья замерзать. В данной ситуации, та же Молдавия должна Газпрому более $700 млн. Газпром же готов предоставить газ, чтобы люди не замерзали», — отметил парламентарий.