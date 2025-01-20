В Башкирии обеспечили жильем более 5 тысяч сирот

— Всего за 6 лет реализации программы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот более 5062 граждан получили жилье. На мероприятия программы в 2024 году было выделено 2,6 млрд рублей. По итогам года 1029 детей получили сертификаты. Максимальный размер выплат составил 3,8 млн рублей. Кроме выданных сертификатов, администрациями районов и городов республики было приобретено 888 жилых помещений для детей-сирот, — сказал Артём Ковшов.