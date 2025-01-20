Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии обеспечили жильем более 5 тысяч сирот

Более 5 тысяч сирот обеспечили жильем в Башкирии. Об этом на оперативном совещании правительства республики рассказал и. о. министра строительства и архитектуры РБ Артём Ковшов.

Источник: скриншот трансляции оперативного совещания правительства РБ

— Всего за 6 лет реализации программы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот более 5062 граждан получили жилье. На мероприятия программы в 2024 году было выделено 2,6 млрд рублей. По итогам года 1029 детей получили сертификаты. Максимальный размер выплат составил 3,8 млн рублей. Кроме выданных сертификатов, администрациями районов и городов республики было приобретено 888 жилых помещений для детей-сирот, — сказал Артём Ковшов.

Также глава минстроя добавил, что в республике принята программа поэтапной ликвидации накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот до 2030 года. В рамках программы детям-сиротам планируется передать 4950 квартир.