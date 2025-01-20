Вице-премьер Молдавии призвал Приднестровье закупать уголь у Украины

КИШИНЕВ, 20 января. /ТАСС/. Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян призвал власти Приднестровья начать закупки угля у Украины, так как российский газ, о котором договорился в ходе переговоров в Москве лидер непризнанной республики Вадим Красносельский, не поступит в регион до конца месяца.
«Я считаю, что в нынешних условиях выходом из положения является использование угля для производства энергии, что предлагает Украина. Это не означает, что мы каким-то образом создадим проблемы для транзита газа в Приднестровский регион. Мы хотим, чтобы “Газпром” открыл кран и пустил природный газ в Приднестровский регион, но давайте еще посмотрим, какие объемы будут поступать в Приднестровский регион, какой правовой статус. Но ожидание того, что газ будет доступен во второй половине января, вероятно, неоправданно».
Он выразил надежду, что в течение ближайших 10 дней будет найдено решение, позволяющее решить проблему электроснабжения, так как имеющиеся у Приднестровья запасы угля заканчиваются.
Накануне президент Молдавии Майя Санду заявила, что поставка в Приднестровье газа, закупленного на европейском рынке при содействии России, невозможна, так как нарушает введенные Западом санкции. По ее словам, «Газпром», который является мажоритарным акционером «Молдовагаз», мог бы организовать законные поставки через эту компанию.
«Газпром» прекратил поставки газа в Молдавию с начала января после запрета на его транзит по территории Украины и отказа Кишинева урегулировать проблему задолженности за потребленное топливо, которую российская сторона оценивает на уровне $709 млн. В этой ситуации снабжавшая электроэнергией территорию Молдавии и непризнанного Приднестровья Молдавская ГРЭС была переведена на уголь и обслуживает только потребителей левого берега Днестра, а Молдавия закупает более дорогое электричество в Румынии. Приднестровье, в отличие от Молдавии, не располагает альтернативными источниками газа. В целях экономии там было отключено центральное отопление, прекращено снабжение горячей водой жилых домов, остановлены промышленные предприятия, начались веерные отключения электроэнергии. Запасов угля на Молдавской ГРЭС хватит до конца января или середины февраля.
На прошлой неделе президент Приднестровья Вадим Красносельский обратился к Санду с просьбой выполнить ее обещание не препятствовать поставкам газа в непризнанную республику, о которых он договорился в ходе визита в Москву. Со своей стороны, премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что власти проводят расследование в отношении контракта на поставку с европейских рынков голубого топлива в непризнанную республику, который заключили молдавское предприятие Natural Gaz D.C. и приднестровское «Тираспольтрансгаз». Он назвал этот контракт «спецоперацией России», которая якобы хочет выставить виновником гуманитарного кризиса в Приднестровье Кишинев.