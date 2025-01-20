Новосибирские разработчики сделали манекены-ловушки для дронов ВСУ

Разработчики из Новосибирска «Кубилин-клуб» совместно с Народным фронтом разработали конструкцию для обмана дронов на СВО. Они сделали манекены, полностью повторяющие силуэт солдата. Внутри — металлический подвижный каркас, а также батарея и кабель, нагревающий псевдовоенного.
10 экспериментальных образцов от новосибирцев НФ отправил в два подразделения на передовой, сообщает Новосибирское отделение Народного фронта.
Бойцы оценили изобретение и рассказали о плюсах: манекен можно заряжать от аккумулятора или розетки, реалистичный силуэт человека и оружия, форма соответствует стандартам. Однако отметили и минусы, например, невозможность смены позы, нереалистичные кисти рук, отсутствие обуви и слабое излучение тепла. Изготовители учтут все замечания и доработают модели.