Тирасполь согласен на поставки газа в Приднестровье «Молдовагазом» — Красносельский

ТИРАСПОЛЬ, 20 янв — Sputnik. Тирасполь согласен и приветствует поставки газа в Приднестровье компанией «Молдовагаз», об этом заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
«В субботу, 18 января, со стороны “Тираспольтрансгаза” в адрес “Молдовагаза” поступило соответствующее уведомление о том, что “Тираспольтрансгаз” не возражает и приветствует желание “Молдовагаза” поставить в Приднестровье природный газ. При этом хочу отметить, что “Тираспольтрансгаз” гарантирует оплату поставки».
Он отметил, что власти региона нацелены на то, чтобы как можно скорее возобновить подачу энергоносителей в регион, обеспечить граждан теплом и электроэнергией.
«Учитывая только одно желание: чтобы побыстрее тепло поступило в дома людей и люди получили газ и нормальную электроэнергию в свои жилищные помещения. И все. Остальная социальная инфраструктура получила тоже. То есть, тепло и электроэнергию. По большому счету, мы согласились с предложениями молдавских руководителей, начиная от президента и выше, чтобы газ в Приднестровье поставляла компания “Молдовагаз”, — уточнил лидер Приднестровья.
Он также обратился к руководству Молдовы с просьбой не переводить газоувую проблему в геополитическую.
«Хочу отметить одну деталь: все пытаются выжать максимум каких-то своих дивидендов, говоря о какой-то геополитике, размышляя о тайных заговорах и так далее. Вы поймите: никакого заговора нет. Есть просто холодные квартиры у людей. Бросьте заниматься политикой там, где не надо. Дайте тепло людям. При этом, с ваших же слов, “Молдовагаз” это, скажем так, имеет право и функционально выполнить. Поэтому, еще раз обращаюсь к руководителю “Молдовагаза”, к иным руководителям в Молдове. Приднестровье согласно и приветствует желание поставок газа со стороны компании “Молдовагаз”. Оплату гарантируем. Пожалуйста, исполняйте свои обещания».
Ситуация с поставками газа в Приднестровье
Напомним, на пресс-конференции 15 января по итогам визита в Москву Красносельский заявил, что поставки российского газа в регион могут быть возобновлены. Позже на встрече с главой миссии ОБСЕ в Молдове Келли Кайдерлинг он попросил проследить за тем, чтобы Кишинев исполнил свое обещание не препятствовать возобновлению поставок российского газа в регион. Премьер-министр Молдовы Дорин Речан назвал возобновление поставок Россией природного газа в Приднестровье «провокацией» и заявил, что это «план Кремля» по дестабилизации, который «будет способствовать наращиванию военной силы в регионе», и эта сила «будет использоваться против Украины и даже против Румынии».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва готова помочь Приднестровью с газоснабжением, но для этого нужны и действия Кишинева.
В ходе визита в Тирасполь 17 января посол России в Молдове Олег Озеров выразил надежду, что Кишинев не будет мешать поставкам газа в Приднестровье. В тот же день Вадим Красносельский обратился к Майе Санду с просьбой о содействии Кишинева поставкам газа на левый берег Днестра. Он отметил, что в Приднестровье наблюдают «яростное сопротивление со стороны должностных лиц Республики Молдова, которые делают все, чтобы поставка жизненно важного энергоресурса не была воплощена». Целью этих действий он назвал желание чиновников «еще более усугубить существующий кризис».
Однако в воскресенье, вопреки своим недавним заявлениям о том, что Кишинев не будет препятствовать поставкам газа в Приднестровье в контексте визита лидера региона Вадима Красносельского в Москву, Санду фактически отказалась от предложений «Газпрома» по поставкам газа в Приднестровье. Заявление прозвучало в видеоинтервью. Санду сказала, что избранный российской стороной способ поставки голубого топлива на левый берег Днестра «нарушает международные санкции» и что «есть гораздо более простое, законное решение, и это не нарушает режим санкций. Это “Молдовагаз”.
На территории Приднестровья с 11 декабря действует режим ЧС в энергетике, он продлится до 8 февраля. На сегодняшний день промышленные предприятия региона приостановили работу из-за энергетического кризиса, вызванного прекращением поставок российского газа. Исключение составили только организации, которые занимаются производством продовольствия, то есть обеспечивают продовольственную безопасность Приднестровья.