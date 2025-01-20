Тирасполь согласен на поставки газа в Приднестровье «Молдовагазом» — Красносельский

«Хочу отметить одну деталь: все пытаются выжать максимум каких-то своих дивидендов, говоря о какой-то геополитике, размышляя о тайных заговорах и так далее. Вы поймите: никакого заговора нет. Есть просто холодные квартиры у людей. Бросьте заниматься политикой там, где не надо. Дайте тепло людям. При этом, с ваших же слов, “Молдовагаз” это, скажем так, имеет право и функционально выполнить. Поэтому, еще раз обращаюсь к руководителю “Молдовагаза”, к иным руководителям в Молдове. Приднестровье согласно и приветствует желание поставок газа со стороны компании “Молдовагаз”. Оплату гарантируем. Пожалуйста, исполняйте свои обещания».