Пушков рассказал о последствиях публикации подробностей об убийстве Кеннеди

Ранее издание The New York Post сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп пообещал рассекретить материалы об убийстве Кеннеди, его брата Роберта и Мартина Лютера Кинга.
«На митинге в Вашингтоне накануне своей инаугурации Дональд Трамп объявляет информационно-политическую революцию — опубликовать засекреченные документы об убийстве президента США Джона Кеннеди, его брата, кандидата в президенты на выборах 1968 года Роберта Кеннеди и борца за гражданские права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга, а также другие засекреченные досье, представляющие большой общественный интерес», — написал Пушков.
Сенатор также добавил, что публикация этих досье, «если она состоится, сама по себе будет мощнейшим ударом по “глубинному государству” в США и может перевернуть представления десятков миллионов американцев о собственной стране».
Джон Фицджералд Кеннеди — 35-й президент США (1961−1963). Двадцать второго ноября 1963 года, совершая предвыборную поездку в открытом лимузине на одной из центральных улиц города Даллас, штат Техас, Джон Кеннеди был смертельно ранен в 12:30 из снайперской винтовки. Президент был незамедлительно доставлен в госпиталь «Паркленд», где после безуспешных попыток реанимации скончался около 13:00 по местному времени. Специально созданная Конгрессом комиссия Уоррена установила, что убийцей Кеннеди был бывший морпех Ли Харви Освальд. −0-