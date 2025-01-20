Хабаровские бойцы СВО приютили четвероногую помощницу

Свою непривычную для собаки кличку она получила благодаря посёлку Еленовка, в районе которого Ленка и прибилась к бойцам-дальневосточникам, рассказали в пресс-службе Народного фронта. При этом, как давно четвероногая любимица воюет вместе с бойцами из Хабаровского края, они уже не припомнят — говорят, будто всё время была рядом.