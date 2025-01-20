Хабаровские бойцы СВО приютили четвероногую помощницу

У хабаровских бойцов, воюющих на донецком направлении в зоне проведения СВО, появилась четвероногая помощница — суровые будни им сейчас своим звонким лаем скрашивает собака по кличке Ленка. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», с питомицей наших ребят познакомились представители Народного фронта в ходе передачи автомобилей и гуманитарной помощи.
Свою непривычную для собаки кличку она получила благодаря посёлку Еленовка, в районе которого Ленка и прибилась к бойцам-дальневосточникам, рассказали в пресс-службе Народного фронта. При этом, как давно четвероногая любимица воюет вместе с бойцами из Хабаровского края, они уже не припомнят — говорят, будто всё время была рядом.
— Бойцы ласково называют её «Звоночек» — она слышит всех, кто подходит к расположению подразделения, и звонко оповещает своих «боевых братьев» об этом. Дальневосточники такому соседству рады, говорят, что в своей пушистой красавице не сомневаются, она — настоящий боец, всегда будет защищать их любой ценой, — сообщили представители Народного фронта.
Отметим, что накануне общественная организация также доставила 7 тонн гуманитарной помощи, собранной неравнодушными жителями Хабаровского края для пострадавших соотечественников в Курской области. Передали самое необходимое — продукты питания, предметы гигиены, постельные принадлежности, одежду, медикаменты и многое другое.