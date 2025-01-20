Завершено следствие по делу о получении взяток генералом от руководства «Телты»

Напомним, генерал-лейтенант Шамарин обвиняется в получении взяток в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч.6 ст. 290 УК РФ). Как считает следствие, он получил от должностных лиц ОАО «Пермский телефонный завод “Телта” взятки на общую сумму 36 млн руб. за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции для нужд минобороны.