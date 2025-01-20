Вице-премьер Молдавии прокомментировал ситуацию с энергокризисом в стране

«Если бы в Кишиневе была другая политическая конфигурация и Москва хотела бы или “Газпром” хотел бы поставлять этот газ, то вы видите, сколько проблем с маршрутом разного характера — у нас нет прямой границы с Российской Федерацией, чтобы этот газ попал в Республику Молдова. В любом случае, те, кто считает, что энергетический кризис был бы решен, если бы в Кишиневе была другая власть, другого политического окраса, ошибаются», — заявил Серебрян.