На заседаниях ростовской Гордумы смогут находиться все желающие

Депутат Госдумы Евгений Бессонов обратился в прокуратуру Ростовской области с предложением. В связи с его заявлением, надзорный орган подал иск в Ростовский областной суд с требованием признать недействительным положение регламента Гордумы, согласно которому участие представителей госструктур, общественных объединений, СМИ и граждан на заседаниях возможно лишь с согласия депутатов.