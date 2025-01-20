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На заседаниях ростовской Гордумы смогут находиться все желающие

Такой вердикт вынес Ростовский областной суд, удовлетворив иск, поданный прокуратурой Ростовской области.

Депутат Госдумы Евгений Бессонов обратился в прокуратуру Ростовской области с предложением. В связи с его заявлением, надзорный орган подал иск в Ростовский областной суд с требованием признать недействительным положение регламента Гордумы, согласно которому участие представителей госструктур, общественных объединений, СМИ и граждан на заседаниях возможно лишь с согласия депутатов.

Ростовский областной суд удовлетворил иск 2 декабря 2024 года, а в начале января решение стало обязательным к исполнению.

Теперь городской думе предстоит решать дополнительные организационные вопросы. Если все желающие жители Ростова захотят принять участие в заседании, необходимо будет продумывать, как обеспечить их размещение.