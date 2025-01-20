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Репетиции и заграждения: Вашингтон приготовился к инаугурации Трампа

В полдень 20 января (20:00 мск) пройдет инаугурация нового президента США Дональда Трампа. Впервые за 40 лет церемонию перенесли в помещение из-за низкой температуры. Как Вашингтон готовится к церемонии — в фоторепортаже РБК.

6фотографий

Службы безопасности Вашингтона привели в состояние повышенной готовности в преддверии инаугурации. Перед церемонией часть центра города закроют для движения транспорта. Въезды заблокируют бетонными заграждениями и мусоровозами.

Источник: Reuters

Во время предвыборной гонки на Трампа совершили несколько покушений. Летом по президенту открыли стрельбу на митинге: пуля задела ухо политика, один зритель был убит, четверо ранены. Позднее агенты Секретной службы предотвратили еще две попытки покушения на жизнь республиканца.

Источник: AP 2024

Из-за похолодания Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс принесут присягу не перед зданием конгресса, а в его центральном зале — ротонде. В последний раз инаугурация американского лидера проходила в помещении 20 января 1985 года, когда 40-й президент Рональд Рейган приносил присягу во второй раз.

Источник: Reuters

Работники Капитолия собирали новую трибуну, где Трамп будет приносить присягу. Прямая трансляция инаугурации будет организована на арене Capital One, где также пройдет парад.

Источник: Reuters

Законодателей предупредили, что более 200 тыс. билетов на мероприятие теперь будут «памятными», поскольку большинство гостей не смогут посетить церемонию — Capital One вмещает только 20 тыс. человек. После принесения присяги Трамп пообещал присоединиться к собравшимся на арене.

Источник: AP 2024

Трамп прибыл в Вашингтон 19 января.

Источник: AP 2024
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Трамп Дональд