Репетиции и заграждения: Вашингтон приготовился к инаугурации Трампа

Службы безопасности Вашингтона привели в состояние повышенной готовности в преддверии инаугурации. Перед церемонией часть центра города закроют для движения транспорта. Въезды заблокируют бетонными заграждениями и мусоровозами.
Во время предвыборной гонки на Трампа совершили несколько покушений. Летом по президенту открыли стрельбу на митинге: пуля задела ухо политика, один зритель был убит, четверо ранены. Позднее агенты Секретной службы предотвратили еще две попытки покушения на жизнь республиканца.
Из-за похолодания Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс принесут присягу не перед зданием конгресса, а в его центральном зале — ротонде. В последний раз инаугурация американского лидера проходила в помещении 20 января 1985 года, когда 40-й президент Рональд Рейган приносил присягу во второй раз.
Работники Капитолия собирали новую трибуну, где Трамп будет приносить присягу. Прямая трансляция инаугурации будет организована на арене Capital One, где также пройдет парад.
Законодателей предупредили, что более 200 тыс. билетов на мероприятие теперь будут «памятными», поскольку большинство гостей не смогут посетить церемонию — Capital One вмещает только 20 тыс. человек. После принесения присяги Трамп пообещал присоединиться к собравшимся на арене.
Трамп прибыл в Вашингтон 19 января.