Репетиции и заграждения: Вашингтон приготовился к инаугурации Трампа

Из-за похолодания Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс принесут присягу не перед зданием конгресса, а в его центральном зале — ротонде. В последний раз инаугурация американского лидера проходила в помещении 20 января 1985 года, когда 40-й президент Рональд Рейган приносил присягу во второй раз.