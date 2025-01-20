В МИД РФ сообщили об отсутствии агремана новому послу России в США

«Агреман еще не получен», — сказала она ТАСС.
Ранее, 25 декабря 2024 года, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что кандидатура нового российского посла в США получила одобрение в Вашингтоне. Дата выезда дипломата была спланирована с учетом инаугурации 20 января 2025 года нового американского президента Дональда Трампа.
Посол РФ в США Анатолий Антонов в октябре завершил работу на данном посту. В декабре Москва отправила американской стороне запрос на предварительное согласование кандидатуры нового посла. По данным СМИ, речь может идти о директоре департамента Северной Америки МИДа Александре Дарчиеве, министерство эти сведения не комментировало.