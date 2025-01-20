Зачем корабли НАТО вошли в Финский залив: причины и угрозы для РФ

К патрулированию в Балтийском море военные корабли приступили с 18 января. Об этом рассказала эстонская телерадиокомпания ERR. В состав группы мониторинга также вошли другие суда НАТО, в том числе фрегат королевского флота Нидерландов «Тромп», на борту которого имеется вертолет для наблюдения за происходящим в море с воздуха. Также для при патрулировании используются военно-морские беспилотные летательные аппараты, из которых командование НАТО планирует создать флот для проведения морских операций.