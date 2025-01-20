Зачем корабли НАТО вошли в Финский залив: причины и угрозы для РФ

Корабли НАТО на Балтике
По данным Yle, 15 января в Финский залив вошли два корабля НАТО — немецкий минный тральщик Datteln и гидрографическое судно Королевского военно-морского флота Нидерландов Luymes. Официальной причиной их нахождения в водах Балтики называется участие в операции «Балтийский часовой», которую организовало НАТО для защиты подводных энергокабелей после неоднократных случаев их повреждения.
К патрулированию в Балтийском море военные корабли приступили с 18 января. Об этом рассказала эстонская телерадиокомпания ERR. В состав группы мониторинга также вошли другие суда НАТО, в том числе фрегат королевского флота Нидерландов «Тромп», на борту которого имеется вертолет для наблюдения за происходящим в море с воздуха. Также для при патрулировании используются военно-морские беспилотные летательные аппараты, из которых командование НАТО планирует создать флот для проведения морских операций.
Как сообщает РБК, всего НАТО с начала 2025 года направило в Балтийское море 10 кораблей, кроме тех, что там уже находились.
Как в России оценивают проведение операции НАТО в Балтийском море
Проведение операции «Балтийский часовой» — попытка превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО и ограничить свободу судоходства. Такое заявление в интервью датской телерадиокомпании DR сделал посол России в Дании Владимир Барбин.
Дипломат считает, что меры, предпринимаемые НАТО, не направлены на обеспечение безопасности подводной инфраструктуры. Барбин также упрекнул страны Запада в лицемерии с учетом их позиции по подрыву трубопровода «Северный поток», расследование которого не ведется, рассказал «Коммерсантъ».
В сообщении в Telegram-канале посольства России в Дании говорится, что посол в интервью заметил, что ограничения, которые коллективный Запад пытается ввести в обход Совбеза ООН, в том числе возможные репрессивные меры в отношении судов, перевозящих нежелательные Западу грузы в Балтийском море, являются нарушением международного права.
Как в НАТО аргументируют легитимность операции
Решение о проведении операции «Балтийский часовой» было принято после саммита государств Северной Европы и Балтии 14 января, сообщает РБК. О старте операции объявил генсек НАТО Марк Рютте.
Премьер-министр Польши Дональд Туск объяснил, что решение о проведении патрулирования Балтики «беспрецедентное» и принято после нескольких случаев повреждения подводных энергокабелей.
«В данном случае речь идет о радикальном усилении присутствия в Балтийском море», — цитирует Туска Rzeczpospolita.
Так, польские объекты в Балтийском море будут охранять военные корабли ВМС Польши. В случае, если Варшава посчитает какие-то суда причастными к инцидентам, польские ВМС будут останавливать предполагаемых нарушителей.
«Мы будем работать над юридическими решениями, которые позволят нам контролировать суда за пределами территориальных вод», — сказал он.
Инциденты с кабелями и «российский след»
В течение последних 15 месяцев в Балтийском море произошло три инцидента с повреждением подводных линий электропередачи, дата-кабелей и газопровода.
Страны Запада каждый раз находили в произошедшем «российский след» — обвинили коммерческие суда, следовавшие в порты РФ, в намеренном протаскивании якорей по морскому дну по указанию Москвы для обрыва линий передачи электроэнергии и интернет-трафика.
После очередного обрыва кабеля Estlink 2, являющегося энергомостом между Финляндией и Эстонией, 25 декабря 2024 года в Финском заливе, «обиняемым» был назначен танкер Eagle S. Судно ходит под флагом Островов Кука. Власти ряда европейских стран причислили танкер к «теневому флоту» России, который подозревают в содействии обходу санкций.
Разведка Финляндии продолжает устанавливать обстоятельства порывов электрических кабелей в декабре 2024 года, но еще не готова исключить вмешательство России.