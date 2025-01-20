Глава Башкирии рассказал о строительстве жилья на селе

Глава республики рассказал в соцсетях о том, что регион является одним из лидеров в стране по реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий».
Так, с 2020 по 2024 годы 539 семей получили субсидии на улучшение жилищных условий. 28 из них получили поддержку в 2024 года. Дома по договору найма построили для 204 семей, при этом в прошлом году — для 85 семей.
Благоустройство провели на 240 территориях: в парках, скверах, спортивных и детских площадках, площадках ТКО. Также в республике проложили 38,5 км дорог, ввели в работу 26 социальных объектов, реализовали девять комплексной жилищной застройки в разных районах республики. Среди участников СВО сертификаты на строительство и приобретение жилья получили 27 семей.