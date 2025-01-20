Politico: Трамп заставит Европу выбирать из двух зол

«Трамп ставит Европу перед выбором между двух зол,» — отмечает издание, добавляя, что ЕС может либо «отказаться от своей зависимости от китайских товаров,» что чревато ответными мерами со стороны Пекина и ослаблением экономик блока, либо «оставить США действовать в одиночку на китайском направлении,» рискуя подвергнуться американским тарифам.
Политические и экономические трудности внутри ЕС лишь усугубляют давление. Франция сталкивается с растущим бюджетным дефицитом, а экономика Германии второй год подряд демонстрирует сокращение ВВП. Как пишет Politico, «даже самые сильные в Европе могут не выжить» в условиях глобального экономического напряжения.
Европейские лидеры опасаются, что отказ от сотрудничества с Китаем может оставить континент на «шаткой опоре,» особенно если Вашингтон и Пекин внезапно заключат договорённости.
«Именно поэтому мы должны действовать очень осторожно в отношении Китая», — приводит издание слова Луизы Сантос, заместителя генерального директора крупнейшей лоббистской группы BusinessEurope.
Politico также подчеркивает, что США и Китай исторически использовали стратегию «разделяй и властвуй,» что создает дополнительное давление на ЕС. «Американцы никогда не были большими поклонниками Европейского союза,» — цитирует издание анонимного чиновника ЕС, добавляя, что внутри блока необходима большая сплочённость для преодоления этих вызовов.
Трамп ранее заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.