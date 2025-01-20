СМИ рассказали о телефонном разговоре Си Цзиньпина и Трампа

В пятницу Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. В ходе разговора китайский лидер заявил, что у Китая и США широкое поле для сотрудничества, две страны могут стать партнёрами и друзьями ради блага друг друга и мира. Он подчеркнул, что оба лидера придают большое значение взаимодействию и надеются на хорошее начало отношений двух стран во время нового срока президента США.