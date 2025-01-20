Axios: администрация Трампа начала подготовку к смене власти в Венесуэле

В ноябре они предложили то, что можно было бы назвать сделкой «мигранты в обмен на нефть». По ее условиям США ослабили бы санкции в отношении Венесуэлы, а взамен получили бы от страны больше нефтепродуктов. В свою очередь, Венесуэла согласилась бы замедлить эмиграцию или принять обратно миллионы мигрантов, депортированных из США.