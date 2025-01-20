Axios: администрация Трампа начала подготовку к смене власти в Венесуэле

Согласно статье, советники Трампа хотели бы, чтобы Мадуро пошел по пути недавно свергнутого сирийского президента Башара Асада, но смена режима не обязательно означает военные действия. Один из его советников сказал Axios:
Мы бы нисколько не возражали, если бы Мадуро соседствовал с Асадом в Москве.
Венесуэла при Мадуро стала огромной проблемой для США: на нее приходится самая большая волна миграция в Западном полушарии — за последние 10 лет из страны иммигрировали почти 8 миллионов человек.
В свой первый президентский срок Трамп ввел санкции против Венесуэлы, но что он собирается делать сейчас — неясно. Его интерес к смене режима в Венесуэле усилился после того, как президент Джо Байден в прошлый вторник ослабил санкции в отношении Кубы, которую Трамп считает «центром латиноамериканских проблем».
В ноябре они предложили то, что можно было бы назвать сделкой «мигранты в обмен на нефть». По ее условиям США ослабили бы санкции в отношении Венесуэлы, а взамен получили бы от страны больше нефтепродуктов. В свою очередь, Венесуэла согласилась бы замедлить эмиграцию или принять обратно миллионы мигрантов, депортированных из США.
Но Трамп не проявил энтузиазма по поводу заключения сделки с Мадуро. В декабре он заявил журналистам:
Нам не нужно покупать энергоносители у Венесуэлы, когда у нас их в 50 раз больше, чем у них.
Он также убежден, что Венесуэле без всяких условий придется принять обратно депортированных членов банды Tren de Aragua. Кроме того, его советники не обеспокоены заявлением Мадуро в отношении Пуэрто-Рико. После того как губернатор Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес попросила Трампа ответить на угрозу Мадуро, членов новой администрации попросили дать комментарии, на что один из советников со смехом ответил: «Он собирается вторгнуться в Пуэрто-Рико? С чем?»
После ноябрьских выборов он уже заявил о желании приобрести Гренландию или расширить присутствие США на острове. Он пригрозил вернуть контроль над Панамским каналом. Тактика Трампа, получившая название «доктрина Донро», также включает интерес к аннексии Канады и потенциальному вторжению в Мексику.