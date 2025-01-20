В Узбекистане начнут готовить водителей-дальнобойщиков для Германии

На данный момент группа слушателей уже проходит онлайн-курсы, а в ближайшее время планируется формирование новых групп и запуск очного обучения. Программа открыта как для тех, кто только планирует получить водительские навыки, так и для граждан, которые уже владеют немецким языком и имеют необходимый водительский опыт.