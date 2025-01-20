В Узбекистане начнут готовить водителей-дальнобойщиков для Германии

Агентство по миграции, немецкая компания SBH West GmbH и организация «Ватанпарвар», объединяющая государственные автошколы, подписали трёхсторонний меморандум о сотрудничестве.
Согласно данному документу, впервые реализуемому в сфере миграции между Узбекистаном и Германией, 700 граждан республики получат возможность пройти обучение и получить квалификацию водителей грузовых автомобилей, автобусов и локомотивов.
Как будет проходить подготовка?
Учебный процесс будет состоять из двух ключевых этапов:
- Обучение немецкому языку, которое будет проводиться в Узбекистане;
- Профессиональная переподготовка водителей, включающая в себя теоретические и практические занятия на базе учебных центров организации «Ватанпарвар».
После успешного завершения курса участники программы будут напрямую трудоустроены в Германии, где смогут получать заработную плату в размере от 2400 до 2600 евро в месяц.
Что происходит сейчас?
На данный момент группа слушателей уже проходит онлайн-курсы, а в ближайшее время планируется формирование новых групп и запуск очного обучения. Программа открыта как для тех, кто только планирует получить водительские навыки, так и для граждан, которые уже владеют немецким языком и имеют необходимый водительский опыт.
Как записаться в программу?
Для участия в программе необходимо обратиться в Агентство по миграции по телефонам: 1282, 71 202−33−55 (внутренние номера 10 и 17).
Эта инициатива открывает новые перспективы для узбекистанцев, желающих построить карьеру в сфере транспортных перевозок за рубежом и обеспечить себе достойный уровень дохода.