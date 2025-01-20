WSJ: Трамп на инаугурации призовет к «революции здравого смысла»

Издание напоминает о планах будущего президента, касающихся тарифов, борьбы с массовой миграцией и сокращения численности правительства. «Я возвращаюсь на пост президента с уверенностью и оптимизмом, что мы находимся в начале новой эры национального успеха. Страну охватывают перемены», — цитирует газета речь Трампа. Ранее журналисты, входящие в пул республиканца, сообщили, что он намерен подписать почти 100 указов уже в первый день вступления в должность.
Инаугурация Трампа состоится в полдень 20 января. Из-за ожидающегося в Вашингтоне похолодания до 11 градусов ниже нуля Трамп и избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс принесут присягу не перед зданием Конгресса, как планировалось ранее, а — впервые за 40 лет — в его центральном зале, Ротонде, куда сложно вместить более 1 тыс. человек. В Вашингтоне в преддверии церемонии приняты повышенные меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.