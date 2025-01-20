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Telegraph: Швеция, Латвия и Эстония стремятся «заблокировать» флоту РФ выходы из Балтийского моря

Члены НАТО собираются закрыть Балтийское море для российских кораблей в военное время. Швеция только что развернула новую противокорабельную ракету, которая имеет достаточную дальность, чтобы не дать российским кораблям покинуть Санкт-Петербург или Калининград и, соответственно, выйти из Балтики в Северное море и более широкий Атлантический океан, пишет The Telegraph.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В конце декабря Министерство обороны Швеции обратилось к шведской оборонной компании Saab с просьбой поставить шведским вооруженным силам новую версию противокорабельной ракеты RBS 15 Mark 3.

Швеция получит значительное увеличение возможностей с противокорабельной ракетой, оснащенной более совершенной головкой самонаведения, увеличенной дальностью и более крупной боеголовкой.

Гёрген Йоханссон
топ-менеджер Saab

Новый заказ на Mark 3 оценивается в 72 млн долларов, первые поставки ожидаются в следующем году.

RBS 15 — это шведская классика, созданная в 1980-х годах. «RBS 15 была специально разработана для сложных условий и суровых погодных условий Балтийского моря», — подчеркнул Йоханссон. Mark 3 имеет впечатляющую дальность полета — чуть менее 200 километров — и в состоянии поражать военные корабли противника, когда они выходят из Финского залива.

Согласно The Telegraph, эти ракеты смогут перекрыть Атлантику для российских военных кораблей, идущих из Санкт-Петербурга и Калининграда, а также закрыть Калининград и Санкт-Петербург для российских военных кораблей, идущих из Атлантики.

Шведы не одиноки в своем стремлении «выдавить» российский флот из Балтийского моря. В 2021 году Эстония закупила у Израиля противокорабельные ракеты наземного базирования Blue Spear 5G за 100 млн долларов, а Латвия приобрела у Норвегии ракеты Naval Impact тоже за 100 млн долларов.

Ракеты Blue Spear с радиолокационным наведением начали прибывать в Эстонию в начале 2024 года. Дальность полета Blue Spear — около 320 километров, NSM — 185 километров. Но этого более чем достаточно, учитывая географию Балтийского моря: расстояние от юга Латвии до Калининграда и от севера Эстонии до Санкт-Петербурга составляет всего около 160 километров.

НАТО