Telegraph: Швеция, Латвия и Эстония стремятся «заблокировать» флоту РФ выходы из Балтийского моря

В конце декабря Министерство обороны Швеции обратилось к шведской оборонной компании Saab с просьбой поставить шведским вооруженным силам новую версию противокорабельной ракеты RBS 15 Mark 3.
Швеция получит значительное увеличение возможностей с противокорабельной ракетой, оснащенной более совершенной головкой самонаведения, увеличенной дальностью и более крупной боеголовкой.
Новый заказ на Mark 3 оценивается в 72 млн долларов, первые поставки ожидаются в следующем году.
RBS 15 — это шведская классика, созданная в 1980-х годах. «RBS 15 была специально разработана для сложных условий и суровых погодных условий Балтийского моря», — подчеркнул Йоханссон. Mark 3 имеет впечатляющую дальность полета — чуть менее 200 километров — и в состоянии поражать военные корабли противника, когда они выходят из Финского залива.
Шведы не одиноки в своем стремлении «выдавить» российский флот из Балтийского моря. В 2021 году Эстония закупила у Израиля противокорабельные ракеты наземного базирования Blue Spear 5G за 100 млн долларов, а Латвия приобрела у Норвегии ракеты Naval Impact тоже за 100 млн долларов.
Ракеты Blue Spear с радиолокационным наведением начали прибывать в Эстонию в начале 2024 года. Дальность полета Blue Spear — около 320 километров, NSM — 185 километров. Но этого более чем достаточно, учитывая географию Балтийского моря: расстояние от юга Латвии до Калининграда и от севера Эстонии до Санкт-Петербурга составляет всего около 160 километров.