Telegraph: Швеция, Латвия и Эстония стремятся «заблокировать» флоту РФ выходы из Балтийского моря

Ракеты Blue Spear с радиолокационным наведением начали прибывать в Эстонию в начале 2024 года. Дальность полета Blue Spear — около 320 километров, NSM — 185 километров. Но этого более чем достаточно, учитывая географию Балтийского моря: расстояние от юга Латвии до Калининграда и от севера Эстонии до Санкт-Петербурга составляет всего около 160 километров.