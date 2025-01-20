WSJ назвала последствия возможного вторжения США в Панаму при Трампе

Ранее Трамп неоднократно выражал свою заинтересованность вернуть Соединенным Штатам права владения Панамским каналом. Так, 22 декабря 2024 года он заявил, что американские власти потребуют вернуть контроль над Панамским каналом, если центральноамериканская республика не пересмотрит условия его использования. В ответ президент Панамы Хосе Раул Мулино подчеркнул, что канал не может стать собственностью США.