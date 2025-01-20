WSJ назвала последствия возможного вторжения США в Панаму при Трампе

Издание сослалось на мнение генерала Вооруженных сил (ВС) США в отставке Бэрри Маккеффри, по словам которого призывы Трампа напоминают «возвращение в 1850-е годы».
«Как может иностранная держава незаконно управлять каналом без панамцев?» — возмутился Маккеффри.
Панамский канал на сегодняшний день остается важнейшим маршрутом для глобальной экономики и одним из ключевых объектов интересов США.
Ранее Трамп неоднократно выражал свою заинтересованность вернуть Соединенным Штатам права владения Панамским каналом. Так, 22 декабря 2024 года он заявил, что американские власти потребуют вернуть контроль над Панамским каналом, если центральноамериканская республика не пересмотрит условия его использования. В ответ президент Панамы Хосе Раул Мулино подчеркнул, что канал не может стать собственностью США.
Глава панамского МИДа Хавьер Мартинес-Ача Васкес 7 января вновь заявил, что суверенитет Панамского канала не подлежит обсуждению. По его словам, у правительства страны не было никаких контактов на этот счет с Трампом или представителями республиканца.