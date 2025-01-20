Дугин назвал единственный вариант разрешения украинского конфликта Трампом

«Трамп может прекратить это (конфликт на Украине — ред.) только одним способом — перестав оказывать Киеву военную и материальную поддержку. Я думаю, после этого, даже если нам придется воевать с европейскими армиями НАТО, в течение пары месяцев мы закончим освобождение украинской территории», — заявил Дугин.