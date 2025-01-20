Дугин назвал единственный вариант разрешения украинского конфликта Трампом

Философ в эфире программы «Эскалация Александра Дугина» на радио Sputnik отметил, что Трамп не понимает природу украинского конфликта, однако он против той стратегии, которой следовал Джо Байден, «доведя фактически ситуацию до балансирования на грани третьей мировой войны».
«Трамп может прекратить это (конфликт на Украине — ред.) только одним способом — перестав оказывать Киеву военную и материальную поддержку. Я думаю, после этого, даже если нам придется воевать с европейскими армиями НАТО, в течение пары месяцев мы закончим освобождение украинской территории», — заявил Дугин.
Он подчеркнул, что сейчас Украина держится за счет вооружений и финансов, которые выделяла ей администрация Байдена и лояльные ей европейские правительства.
«Только благодаря этой огромной военной помощи США украинский нацистский режим продержался так долго. Не будь этой помощи, не было бы сопротивления», — добавил философ.