Хинштейн отчитал чиновницу за выезд за рубеж без уведомления

«Формально, она не является секретным носителем и согласовывать свой выезд за рубеж не должна. Но, коллеги, давайте здесь определимся, что любой выезд за рубеж сотрудников, тем более ответственных, правительства Курской области и администрации губернатора, без уведомления быть не может. Мы с вами существуем в совершенно других реалиях, мы живем и работаем в воюющем регионе», — заявил Хинштейн.
«Я сейчас даже не беру сторону моральную, когда не вся наша земля еще освобождена, когда люди находятся, прямо скажем, в тяжелом положении, ехать на этом фоне отдыхать за рубеж… у меня вызывает это, мягко скажем, непонимание», — добавил он.
Хинштейн назвал выезд за границу должностных лиц во время боевых действий неуместным и недопустимым.
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