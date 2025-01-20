В Узбекистане заключенным будут сокращать срок за чтение книг

В Казахстане с 2021 года в исправительных учреждениях Карагандинской области был запущен пилотный проект, по которому осуждённые, прочитав определённое количество книг из предложенной литературы, публично пересказывали их на комиссии и писали эссе. После этого комиссия давала заключение о поощрении осуждённых, что влияло на изменение условий содержания и досрочное освобождение.