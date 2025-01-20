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В Узбекистане заключенным будут сокращать срок за чтение книг

В Узбекистане планируется внедрить новую практику реабилитации заключённых — им будут сокращать срок за чтение книг. Такой законопроект был разработан партией «Миллий тикланиш», которая, опираясь на зарубежный опыт, на протяжении нескольких лет продвигала эту инициативу.

Согласно законопроекту, за каждую прочитанную из утверждённого списка книгу и успешную сдачу соответствующего экзамена срок наказания осуждённого будет сокращаться на 3 дня. Однако в течение года можно прочитать не более 10 книг, что позволит заключённым сократить срок пребывания в местах лишения свободы максимум на 30 дней.

Список рекомендованных книг для чтения будет утверждаться Республиканским центром духовности и просвещения, что позволит учитывать как образовательную, так и воспитательную составляющую программы.

Мировой опыт

Подобные инициативы уже внедрены в ряде стран, и практика показала свою эффективность.

В ряде стран мира существуют программы, позволяющие заключённым сокращать срок наказания за чтение книг. Например, в Бразилии действует программа, согласно которой каждая прочитанная книга из утверждённого списка сокращала срок заключения на четыре дня, при этом максимальное сокращение не могло превышать 48 дней в год.

В Казахстане с 2021 года в исправительных учреждениях Карагандинской области был запущен пилотный проект, по которому осуждённые, прочитав определённое количество книг из предложенной литературы, публично пересказывали их на комиссии и писали эссе. После этого комиссия давала заключение о поощрении осуждённых, что влияло на изменение условий содержания и досрочное освобождение.

В России в сентябре 2024 года вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил закрепить в законодательстве право заключённых на снижение срока пребывания в тюрьмах за прочитанные книги, формирующие общепринятые моральные ценности и способствующие положительному преобразованию личности. В предложенный список литературы могут войти произведения русских классиков, такие как «Преступление и наказание» Достоевского, «Воскресение» Толстого и «На дне» Горького.

Преимущества инициативы

Введение такой программы в Узбекистане позволит: мотивировать осуждённых к саморазвитию и обучению, повысить их шансы на успешную ресоциализацию после освобождения, снизить уровень рецидивов преступлений и наполнить время осуждённых полезной деятельностью.

Смогут ли осуждённые изменить своё будущее с помощью книг, покажет практика. Однако инициатива уже вызывает широкий общественный резонанс и дискуссии.

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