В Узбекистане заключенным будут сокращать срок за чтение книг

Согласно законопроекту, за каждую прочитанную из утверждённого списка книгу и успешную сдачу соответствующего экзамена срок наказания осуждённого будет сокращаться на 3 дня. Однако в течение года можно прочитать не более 10 книг, что позволит заключённым сократить срок пребывания в местах лишения свободы максимум на 30 дней.
Список рекомендованных книг для чтения будет утверждаться Республиканским центром духовности и просвещения, что позволит учитывать как образовательную, так и воспитательную составляющую программы.
Мировой опыт
Подобные инициативы уже внедрены в ряде стран, и практика показала свою эффективность.
В Казахстане с 2021 года в исправительных учреждениях Карагандинской области был запущен пилотный проект, по которому осуждённые, прочитав определённое количество книг из предложенной литературы, публично пересказывали их на комиссии и писали эссе. После этого комиссия давала заключение о поощрении осуждённых, что влияло на изменение условий содержания и досрочное освобождение.
В России в сентябре 2024 года вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил закрепить в законодательстве право заключённых на снижение срока пребывания в тюрьмах за прочитанные книги, формирующие общепринятые моральные ценности и способствующие положительному преобразованию личности. В предложенный список литературы могут войти произведения русских классиков, такие как «Преступление и наказание» Достоевского, «Воскресение» Толстого и «На дне» Горького.
Преимущества инициативы
Введение такой программы в Узбекистане позволит: мотивировать осуждённых к саморазвитию и обучению, повысить их шансы на успешную ресоциализацию после освобождения, снизить уровень рецидивов преступлений и наполнить время осуждённых полезной деятельностью.
Смогут ли осуждённые изменить своё будущее с помощью книг, покажет практика. Однако инициатива уже вызывает широкий общественный резонанс и дискуссии.