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СМИ: экс-премьер Польши пытался доказать свою личность в «Википедии»

ВАРШАВА, 20 янв — РИА Новости. Прибывший в США на инаугурацию Дональда Трампа бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий в Вашингтоне пытался подтвердить свою личность при помощи демонстрации с мобильного телефона своей страницы в «Википедии», чтобы попасть на демонстрацию на спортивную арену Capital One с участием будущего президента, сообщает Польское радио.

«Перед началом мероприятия к бывшему премьер-министру подошли военные. У политика, предположительно, не было при себе никаких документов, удостоверяющих личность, или официального приглашения, поэтому, как сообщает один из репортеров, он попытался подтвердить свою личность с помощью “Википедии”», — указала радиостанция.

Кадры инцидента были опубликованы в социальных сетях. Первой информацию о случившемся опубликовала на портале X журналистка Олия Скутеркастер. «Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пытается убедить Национальную гвардию, кто он такой. Чтобы подтвердить свою личность, он показывает им свою страницу в “Википедии”», — написала она.

На записи слышно, как один из солдат спрашивает Моравецкого, есть ли у него «какие-нибудь документы». «У вас есть удостоверение личности? Есть ли у вас контакт с кем-то важным?» — спрашивает он.

Польские СМИ не сообщают, удалось ли в итоге экс-премьеру попасть на демонстрацию. В социальных сетях Моравецкого высмеивают.

Сегодня Моравецкий должен присутствовать на инаугурации Трампа, который станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.