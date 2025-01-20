СМИ: экс-премьер Польши пытался доказать свою личность в «Википедии»

«Перед началом мероприятия к бывшему премьер-министру подошли военные. У политика, предположительно, не было при себе никаких документов, удостоверяющих личность, или официального приглашения, поэтому, как сообщает один из репортеров, он попытался подтвердить свою личность с помощью “Википедии”», — указала радиостанция.
Кадры инцидента были опубликованы в социальных сетях. Первой информацию о случившемся опубликовала на портале X журналистка Олия Скутеркастер. «Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пытается убедить Национальную гвардию, кто он такой. Чтобы подтвердить свою личность, он показывает им свою страницу в “Википедии”», — написала она.
На записи слышно, как один из солдат спрашивает Моравецкого, есть ли у него «какие-нибудь документы». «У вас есть удостоверение личности? Есть ли у вас контакт с кем-то важным?» — спрашивает он.
Польские СМИ не сообщают, удалось ли в итоге экс-премьеру попасть на демонстрацию. В социальных сетях Моравецкого высмеивают.
Сегодня Моравецкий должен присутствовать на инаугурации Трампа, который станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.