Социалисты Молдавии призвали оппозицию объединиться против партии Санду

По итогам прошедшего 3 ноября второго тура президентских выборов Санду получила 55,33% голосов, обойдя бывшего генпрокурора Александра Стояногло, которого поддержали 44,67% избирателей. В самой Молдавии Стояногло получил 51%. Перевес его соперницы был достигнут за счет голосования свыше 300 тыс. молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС. Партия социалистов назвала выборы сфальсифицированными, а Санду — нелегитимным президентом, которого признают только ее «спонсоры и кураторы из-за рубежа». О непризнании выборов заявили Партия коммунистов, блок «Победа» и другие оппозиционные формирования.