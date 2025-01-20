Социалисты Молдавии призвали оппозицию объединиться против партии Санду

КИШИНЕВ, 20 января. /ТАСС/. Свободные выборы в Молдавии превратились в иллюзию после того, как президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности захватили все ключевые институты — ЦИК, юстицию, силовые структуры и СМИ. Об этом говорится в заявлении крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов, которая призвала все оппозиционные силы объединить усилия в борьбе против беззаконий власти.
«Выборы в нынешних условиях не могут считаться демократическими. Мы становимся свидетелями того, как власть фактически захватила ключевые институты — ЦИК, суды, силовые структуры, органы государственного контроля и надзора и закрыла неугодные СМИ. Честные выборы превращаются в иллюзию на фоне давления на мэров населенных пунктов, использования административного ресурса для преследования оппозиции и откровенного поощрения лояльных режиму структур».
Его авторы обратились «ко всем оппозиционным силам с призывом к началу открытого обсуждения и консолидации усилий для политической борьбы против нынешнего режима. Нам необходимо не только бороться за демократическое проведение выборов, но и разработать единую протестную повестку, которая отразит интересы граждан, а не политических элит», — отмечается в документе.
По итогам прошедшего 3 ноября второго тура президентских выборов Санду получила 55,33% голосов, обойдя бывшего генпрокурора Александра Стояногло, которого поддержали 44,67% избирателей. В самой Молдавии Стояногло получил 51%. Перевес его соперницы был достигнут за счет голосования свыше 300 тыс. молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС. Партия социалистов назвала выборы сфальсифицированными, а Санду — нелегитимным президентом, которого признают только ее «спонсоры и кураторы из-за рубежа». О непризнании выборов заявили Партия коммунистов, блок «Победа» и другие оппозиционные формирования.
В 2025 году, как ожидается, летом, должны пройти парламентские выборы. Полномочия главы государства ограничены, а реальная власть находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством. Таким образом, окончательная расстановка политических сил станет ясна после парламентских выборов.