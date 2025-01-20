Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Касым-Жомарт Токаев обратился к известному писателю Толену Абдику

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму народному писателю Казахстана, драматургу, общественному деятелю Толену Абдику, интервью которого недавно было опубликовано в газете «Егемен Қазақстан», сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 января рассказали в Акорде.

«С большим интересом ознакомился с вашим интервью газете “Егемен Қазақстан”. В ваших глубоких размышлениях заключены ценные идеи, касающиеся духовного бытия нашей нации. Считаю весьма своевременными ваши критические замечания о перспективах развития отечественной литературы и мудрые наставления молодому поколению. В эпоху глобальной нестабильности долгом писательского сообщества является продвижение посредством художественного творчества идей справедливости, добра и общечеловеческих ценностей. Это имеет важное значение для будущего нашей страны. Желаю вам неиссякаемого творческого вдохновения, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов!» — говорится в телеграмме.

10 января 2025 года глава государства направил телеграмму семье народного писателя Казахстана Мухтара Магауина, который скончался в США.