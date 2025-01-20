Книгу о Лукашенко презентовали в Национальной библиотеке

МИНСК, 20 янв — Sputnik. Презентация документально-биографического очерка «Наш Президент» прошла в Национальной библиотеке Беларуси.
Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт на презентации рассказала, что авторский коллектив прошел непростой путь при написании книги.
«Не ставили задачу написать биографию президента, раскрыть какие-то шокирующие кулуары политической жизни», — цитирует БелТА слова пресс-секретаря главы государства Натальи Эйсмонт.
По ее словам, задачей коллектива авторов было напомнить о пути, который прошел и который проходит президент Лукашенко, о том, что было сделано и что делается в настоящее время для страны.
При этом она отметила, что авторский коллектив решил, что при написании книги коллектив решил, что книга должна вызывать у читателей «чувство сопричастности к президентской работе, президентской судьбе».
Поэтому в ней и появились рукописные тезисы президента, которые он сделал в момент выступления на площадке ООН в сентябре 2015 года.
В авторском коллективе издания — заслуженный деятель науки Беларуси Александр Радьков (первый замглавы Администрации президента в 2011—2016 годах), пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, замглавы Администрации президента, известный белорусский писатель, руководитель УП «Издательство “Беларусь” Александр Карлюкевич.
Как сообщил Telegram-канал «Пул Первого», книгу «Наш президент» купить можно будет уже сегодня в центральных книжных магазинах Минска. Продажи стартуют в 15:00.