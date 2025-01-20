CNN: Трамп поручил провести телефонный разговор с Путиным после инаугурации

Избранный президент Дональд Трамп, чья инаугурация пройдет уже сегодня, 20 января, поручил организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает CNN. Темой беседы станет урегулирование конфликта на Украине: Трамп неоднократно обещал сделать это и до, и после выборов. Близкие к Кремлю источники подтверждают подготовку к беседе, но отмечают, что о личной встрече пока говорить не приходится — в частности, из-за того, что местом первого официального визита Трампа, скорее всего, станет Китай.