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Текслер анонсировал открытие бассейна в Октябрьском районе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер напомнил южноуральцам, что в регионе действует программа комплексного развития сельских территорий (КРСТ).

Он выразил надежду, что всё больше сёл будет вовлекаться в её реализацию и привёл положительный пример действия КСРТ — уже в этом году жители Октябрьского района области смогут поплавать в новом бассейне.

Фундамент для чаши уже готов, работы продолжаются. Губернатор дал распоряжение заранее подобрать спортивные кадры для того, чтобы в спорткомплексе могли оказывать профессиональное сопровождение населения. Помимо бассейна, трёхэтажное здание будущего спортсооружения вместит и тренажёрный зал. С вводом бассейна в эксплуатацию будет проведено благоустройство территории вокруг него, включая работы по полноценному озеленению.