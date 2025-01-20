Текслер анонсировал открытие бассейна в Октябрьском районе

Он выразил надежду, что всё больше сёл будет вовлекаться в её реализацию и привёл положительный пример действия КСРТ — уже в этом году жители Октябрьского района области смогут поплавать в новом бассейне.
Фундамент для чаши уже готов, работы продолжаются. Губернатор дал распоряжение заранее подобрать спортивные кадры для того, чтобы в спорткомплексе могли оказывать профессиональное сопровождение населения. Помимо бассейна, трёхэтажное здание будущего спортсооружения вместит и тренажёрный зал. С вводом бассейна в эксплуатацию будет проведено благоустройство территории вокруг него, включая работы по полноценному озеленению.