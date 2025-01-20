Аксёнов вручил государственные награды жителям Крыма

Глава Крыма отмечает, что сегодняшний праздник напоминает о единстве жителей региона. Как написал Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале, крымчане едины в поддержке президента и Вооруженных Сил, в стремлении развивать и преображать республику.
В свою очередь председатель Госсовета Крыма отметил, что для жителей региона важным итогом стало возвращение Крыму статуса республики, что повысило уровень регионального общества, а в 2014 году — позволило легитимно провести референдум и вернуться в Россию.