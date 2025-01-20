Токаев дал ряд поручений новому министру юстиции

Также, как отмечено в публикации Акорды, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о проводимой работе по повышению качества нормотворческой деятельности, обеспечению верховенства закона и формированию справедливого и безопасного общества.
Кроме того, президент подчеркнул важность приоритета прав и интересов граждан в процессе формирования правовой системы.
«По итогам встречи президент дал ряд поручений», — отмечено в официальном сообщении.
Стоит отметить, что Сарсембаев получил должность министра 11 дней назад — 9 января 2025 года.