Стало известно о создании в ЦРУ цифровых копий мировых лидеров

Новый глава ЦРУ Джон Рэтклифф уже признал преимущества использования новой технологии и заявил о том, что разведывательное ведомство продолжит развивать и совершенствовать программы, в которых используются нейросети. По его словам, «нация, которая выиграет гонку в развивающихся технологиях сегодня, будет доминировать в мире завтра».