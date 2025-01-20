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Стало известно о создании в ЦРУ цифровых копий мировых лидеров

Цифровые клоны глав государств и ведущих политиков используются в работе Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в США. О новых технологиях на службе разведки рассказала The New York Times.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По данным издания, цифровые копии политиков разрабатывались в течение двух лет на основе данных о поведении глав государства и представителей важных ведомств. Нейросеть систематизировала информацию о них, в том числе секретную, и создала виртуальных двойников мировых лидеров.

Сотрудники ЦРУ теперь могут задавать любые вопросы виртуальным клонам с помощью чат-бота и получать от них подробные объяснения.

Разведывательное ведомство имеет возможность прогнозировать поведение политиков в ответ на получение каких-то вызовов или предложений. Чат-бот существенно упростил работу аналитиков, собирающих конфиденциальную информацию, сообщает «Газета.ру».

Новый глава ЦРУ Джон Рэтклифф уже признал преимущества использования новой технологии и заявил о том, что разведывательное ведомство продолжит развивать и совершенствовать программы, в которых используются нейросети. По его словам, «нация, которая выиграет гонку в развивающихся технологиях сегодня, будет доминировать в мире завтра».

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