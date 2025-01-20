Стало известно о создании в ЦРУ цифровых копий мировых лидеров

По данным издания, цифровые копии политиков разрабатывались в течение двух лет на основе данных о поведении глав государства и представителей важных ведомств. Нейросеть систематизировала информацию о них, в том числе секретную, и создала виртуальных двойников мировых лидеров.
Сотрудники ЦРУ теперь могут задавать любые вопросы виртуальным клонам с помощью чат-бота и получать от них подробные объяснения.
Разведывательное ведомство имеет возможность прогнозировать поведение политиков в ответ на получение каких-то вызовов или предложений. Чат-бот существенно упростил работу аналитиков, собирающих конфиденциальную информацию, сообщает «Газета.ру».
Новый глава ЦРУ Джон Рэтклифф уже признал преимущества использования новой технологии и заявил о том, что разведывательное ведомство продолжит развивать и совершенствовать программы, в которых используются нейросети. По его словам, «нация, которая выиграет гонку в развивающихся технологиях сегодня, будет доминировать в мире завтра».