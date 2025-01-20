TAC: как Трамп может использовать «Северный поток — 2» для завершения конфликта на Украине

Согласно статье, явные экономические выгоды от ведения бизнеса с Россией всегда переплетались с геополитическими проблемами. В Вашингтоне и странах восточного фланга НАТО утверждали, что роль России как основного поставщика энергии в Европу делает ЕС зависимым от Москвы. Как именно работает эта предполагаемая зависимость, никогда не объяснялось полностью и уже тем более не доказывалось.
«Газпром» не может отказаться от долгосрочного газового контракта, руководствуясь политическими разногласиями между Кремлем и Европой: в противном случае он понесет огромные финансовые и репутационные убытки и лишится доступа к прибыльным рынкам.
Тем не менее эти два фактора — экономика и геополитика — достигли апогея с началом военного конфликта на Украине в 2022 году, который подтолкнул Европу к полному и дорогостоящему отказу от российских энергоносителей. Возникает соблазн сделать вывод, что полная изоляция России от европейских энергетических рынков выгодна США и должна сохраняться вечно, но есть дополнительные непростые факторы, с которыми американским политикам придется считаться после окончания украинского кризиса.
США нужен сильный союзник в ЕС, способный взять на себя большую ответственность за собственную оборону. Однако нынешний подход, который администрация Джо Байдена восприняла как великую победу трансатлантического единства, всего лишь закрепил положение дел, при котором Европа стала более бедной и менее безопасной, чем когда-либо с момента основания ЕС.
Что же потребуется, чтобы преодолеть эту траекторию упадка? ЕС и его главному игроку, Германии, будет крайне трудно оправиться от продолжающегося экономического спада и перейти к долгосрочному экономическому росту без восстановления энергетических отношений с Москвой. А Россия, пока продолжаются боевые действия, не сможет реинтегрироваться в европейские энергетические рынки. Поэтому предстоящие мирные переговоры по Украине дают администрации Трампа и европейским лидерам шанс заняться тем, что Генри Киссинджер в свое время назвал «дипломатией увязок».
Россия умело приспособилась к западным энергетическим санкциям, отчасти за счет значительного увеличения экспорта энергоносителей в третьи страны. Хотя Москва, безусловно, предпочла бы иметь дело с европейскими потребителями напрямую. Обсуждение этих вопросов в рамках более широкой структуры смягчения определенных санкций после завершения конфликта дипломатически и экономически обоснованно.
Но сторонники этой точки зрения не учитывают то, что, хотя США могут и должны рекламировать свои энергетические продукты в Европе, они не смогут экспортировать достаточные объемы СПГ по достаточно низким ценам, чтобы покрыть долю рынка, ранее занимаемую российским газом.
Если США позволят Европе диверсифицировать импорт энергоносителей, они ослабят напряженность между необходимостью наращивать экспорт СПГ в Европу и обслуживанием растущего спроса на СПГ внутри страны и помогут Трампу добиться желаемого снижения цен на энергоносители для американских потребителей.
Это выгодно и с геополитической точки зрения: если США позволят России восстановить торговлю энергоносителями с Европой, они снизят ее растущую зависимость от Китая и увеличат дистанцию в российско-китайских экономических отношениях, которые взлетели до новых высот в результате санкций, введенных администрацией Байдена против России.
Один из подходов — просто купить трубопровод «Северный поток — 2» между Россией и Германией, который Берлин закрыл с началом конфликта на Украине. Это помогло бы США достичь сразу двух важнейших целей. Во-первых, американские компании могли бы получать комиссионные за сделки с российским газом, который начал бы поступать в Европу, и развеять все опасения насчет потери доли рынка в пользу россиян. Во-вторых, право собственности на трубопровод позволило бы Вашингтону установить неотъемлемые границы для российского геоэкономического влияния и окончательно положить конец любым опасениям по поводу «зависимости» Европы от России.
Эти два преимущества могли бы навсегда положить конец европейским энергетическим войнам на условиях, выгодных для экономических и оборонных интересов США, а также способствовали бы установлению прочного мира после прекращения боевых действий на Украине.