TAC: как Трамп может использовать «Северный поток — 2» для завершения конфликта на Украине

Что же потребуется, чтобы преодолеть эту траекторию упадка? ЕС и его главному игроку, Германии, будет крайне трудно оправиться от продолжающегося экономического спада и перейти к долгосрочному экономическому росту без восстановления энергетических отношений с Москвой. А Россия, пока продолжаются боевые действия, не сможет реинтегрироваться в европейские энергетические рынки. Поэтому предстоящие мирные переговоры по Украине дают администрации Трампа и европейским лидерам шанс заняться тем, что Генри Киссинджер в свое время назвал «дипломатией увязок».