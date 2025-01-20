В Севастополе выросла единовременная выплата для участников СВО

«По моему поручению увеличен до 500 тысяч рублей размер единовременной выплаты для бойцов, которые заключили контракт с 1 января 2025 года. Суммарно воины будут получать 900 тысяч рублей: 400 тысяч из федерального бюджета и еще 500 — из регионального», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Те, кто подписал контракт с 1 августа 2024 года по 31 декабря 2024 года, получат по 400 тысяч рублей из регионального бюджета и столько же — из федерального, уточнил он.
Крымчане, заключившие контракт с Минобороны России на участие в специальной военной операции, получат единовременную выплату из регионального бюджета в размере 400 тысяч рублей.
31 июля президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, которые заключат контракт на участие в спецоперации с 1 августа по 31 декабря. Выплата устанавливается гражданам России, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в ВС (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении министерства обороны РФ), иным гражданам РФ и иностранным лицам.