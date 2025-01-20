В Севастополе выросла единовременная выплата для участников СВО

«По моему поручению увеличен до 500 тысяч рублей размер единовременной выплаты для бойцов, которые заключили контракт с 1 января 2025 года. Суммарно воины будут получать 900 тысяч рублей: 400 тысяч из федерального бюджета и еще 500 — из регионального», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.