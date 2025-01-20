Мэр Екатеринбурга принял участие в проекте «Один день»

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, цикл будет выходить на телеканале ОТВ. Проект рассказывает о жизни известных людей Свердловской области. В программе мэр вспомнил места своего детства, а также поделился личными моментами и историями, которые раньше оставались за кадром.
«Мы хотели показать не парадный портрет главы города-миллионника, а человека со своими мечтами, переживаниями и эмоциями», — рассказывают авторы.
Премьера выпуска состоится в этот понедельник, 20 января, на телеканале ОТВ в 20:00. Также передачу можно будет увидеть в официальной группе телекомпании в соцсети ВКонтакте.
Напомним, недавно ужин с главой Екатеринбурга в неформальной обстановке был выставлен на аукцион.