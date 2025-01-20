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Мэр Екатеринбурга принял участие в проекте «Один день»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов стал первым героем в цикле передач «Один день».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, цикл будет выходить на телеканале ОТВ. Проект рассказывает о жизни известных людей Свердловской области. В программе мэр вспомнил места своего детства, а также поделился личными моментами и историями, которые раньше оставались за кадром.

«Мы хотели показать не парадный портрет главы города-миллионника, а человека со своими мечтами, переживаниями и эмоциями», — рассказывают авторы.

Премьера выпуска состоится в этот понедельник, 20 января, на телеканале ОТВ в 20:00. Также передачу можно будет увидеть в официальной группе телекомпании в соцсети ВКонтакте.

Напомним, недавно ужин с главой Екатеринбурга в неформальной обстановке был выставлен на аукцион.