Мэр Екатеринбурга принял участие в проекте «Один день»

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, цикл будет выходить на телеканале ОТВ. Проект рассказывает о жизни известных людей Свердловской области. В программе мэр вспомнил места своего детства, а также поделился личными моментами и историями, которые раньше оставались за кадром.