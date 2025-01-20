Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Армении отправился с визитом в Москву

ЕРЕВАН, 20 янв — РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отправится во вторник с рабочим визитом в Москву, где запланирована его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает армянское внешнеполитическое ведомство.

Источник: © РИА Новости

«Мирзоян 21 января совершит рабочий визит в Москву… Запланирована встреча Арарата Мирзояна с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, после которой министры проведут совместную пресс-конференцию», — говорится в сообщении.

дипломатия