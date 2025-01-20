«Мирзоян 21 января совершит рабочий визит в Москву… Запланирована встреча Арарата Мирзояна с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, после которой министры проведут совместную пресс-конференцию», — говорится в сообщении.
Глава МИД Армении отправился с визитом в Москву
ЕРЕВАН, 20 янв — РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отправится во вторник с рабочим визитом в Москву, где запланирована его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает армянское внешнеполитическое ведомство.