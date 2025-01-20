В Беларуси с 1 февраля повышаются пенсии

МИНСК, 20 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 января подписал Указ «О повышении пенсий», сообщили в пресс-службе главы государства.
«Документ предусматривает перерасчет трудовых пенсий и их повышение с 1 февраля 2025 года в среднем на 10%», — говорится в сообщении.
В следующем месяце на выплату пенсий будет выделено около 2,2 миллиарда рублей. Причем 196 миллионов рублей — это дополнительные средства, чтобы обеспечить повышение.
Ранее министерство труда и социальной защиты сообщило, что в текущем году пенсии должны в среднем вырасти на 14% и достигнуть отметки в 926 рублей.
Белорусские власти подсчитали, что в 2025 году на выплату пенсий будет направлено 26 миллиардов рублей, что на 3,3 миллиарда больше, чем в 2024 году.
Также теперь в республике нет ограничений по размерам пенсионных пособий для граждан, которые после выхода на пенсию продолжили трудиться.
В Министерстве труда и соцзащиты населения подсчитали, что в Беларуси продолжают работать около 450 тысяч граждан. Женщины выходят на пенсию в Беларуси в 58 лет, мужчины — в 63 года.