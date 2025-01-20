Токаев принял главу КНБ Сагимбаева

Президенту было доложено о планах на предстоящий период, принимаемых ведомством мерах по обеспечению национальной безопасности с учетом актуальных вызовов и угроз.
Руководитель КНБ сообщил о реализуемых мероприятиях по перспективному развитию органов национальной безопасности, совершенствованию структуры и организации оперативно-служебной деятельности. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе по кадровому и техническому укреплению спецслужбы, обновлению нормативной правовой базы, а также оптимизации и цифровизации служебных процессов в КНБ.
«Главе государства также были представлены данные о ситуации в сферах противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму, организованной преступности, наркобизнесу, обеспечения кибербезопасности, защиты и охраны государственной границы. По итогам встречи Президент дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности органов национальной безопасности», — говорится в сообщении Акорды.
Напомним, в декабре 2024 года Ермек Сагимбаев отчитался Президенту об основных итогах работы ведомства с начала года и задачах на предстоящий период.
Ранее сообщалось, что органами национальной безопасности была сорвана подготовка 4 терактов. За причастность к терроризму и экстремизму осуждены 84 человека, задержаны 44 лица из Сирии и Турции экстрадированы 6 казахстанцев, находившихся в розыске по подозрению в совершении преступлений террористического характера, 2 из них осуждены.
В октябре 2024 года Ермек Сагимбаев выступил на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Астане, где заявил о влиянии недавних событий в мире на оперативную обстановку в стране.