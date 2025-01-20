Токаев принял главу КНБ Сагимбаева

Ранее сообщалось, что органами национальной безопасности была сорвана подготовка 4 терактов. За причастность к терроризму и экстремизму осуждены 84 человека, задержаны 44 лица из Сирии и Турции экстрадированы 6 казахстанцев, находившихся в розыске по подозрению в совершении преступлений террористического характера, 2 из них осуждены.