В Молдавии обвинили власти в обострении конфликта с «Газпромом»

КИШИНЕВ, 20 янв — РИА Новости. Власти Молдавии обострили конфликтную ситуацию с «Газпромом» по поводу исторической задолженности, превратив ее в фарс, считает депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля.
В конце декабря «Газпром» сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны «Молдовгаза». Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал «Газпрому» заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее «Газпром» сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье.
«Власти утверждают, что такой суммы не существует. Эта ситуация превращается в позорный фарс, который еще больше осложняется на фоне политических и экономических разногласий. Нынешнее правительство усилило конфронтационную риторику в отношении ПАО “Газпром” и Российской Федерации, подчеркивая непринятие исторических обязательств, хотя проблема задолженности существует уже более десяти лет», — написал Боля в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Счетная палата Молдавии на протяжении 10−15 лет фиксировала задолженности в своих официальных отчетах, также как это делало и компания «Moлдовагаз», где государству принадлежит 30% акций.
«Если долг фиксировался в соответствии с международными стандартами аудита в официальных документах в течение 15 лет, то как можно отрицать его наличие сейчас? Ситуация требует прояснения без политических интерпретаций, на основе поддающихся проверке фактов и документов. Разрешение этого конфликта важно не только для развития отношений Молдавии с международными партнерами, но и для экономической стабильности страны», — подчеркнул Боля.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.