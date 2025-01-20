Развожаев: в Севастополе создают молодежное правительство

В Севастополе занимаются созданием молодежного правительства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, молодежное правительство — это консультативный орган. Работать он будет на общественных началах. Губернатор подчеркнул, что решения этого органа будут носить рекомендательный характер.
«Поручил коллегам из правительства Севастополя серьезно отнестись к вопросу наставничества для молодежи», — отметил глава города-героя.
Как пояснил Развожаев, по сути власти создают собственный кадровый резерв. По его словам, в ближайшее время управление по делам молодежи объявит конкурс для набора участников. Планируется, что первое заседание молодежного правительства состоится в первом квартале 2025 года.