Полковник Ходаренок назвал передышкой соглашение о прекращении огня в Газе

По самым приблизительным оценкам, за время боев в Газе разрушено более 90% жилого фонда. Масштабы катастрофы, по свидетельствам очевидцев, просто огромны. На восстановление сектора, по первоначальным подсчетам, потребуется не менее $100 млрд. И пока непонятно, откуда возьмутся подобные средства и кто конкретно будет восстанавливать Газу (подрядчики, персонал, строительная техника, материалы и пр.). Движение ХАМАС с подобным объемом работ однозначно не справится. Да и формирования исламистов в принципе не предназначены для решения задач сугубо мирного времени.