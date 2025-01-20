Эксперт раскрыл, смогут ли США создать свой «Железный купол»

Президент США Дональд Трамп заявил, что после вступления в должность направит силы на развитие национальной обороны. Для того чтобы обеспечить защиту страны, он поручит Пентагону разработать собственную систему ПРО «Железный купол».
Военный эксперт Виктор Литовкин уверен, что создание собственного «Железного купола» потребует длительного времени. Система ПРО должна быть связана со спутниками, иметь средства обнаружения, предупреждения и перехвата дальнобойного оружия.
«Это долгая, сложная и очень технологически затратная работа. Ну и самое главное, сможет ли она перехватывать стратегические ракеты? Я уверен, что гиперзвуковые ракеты она вообще не сможет перехватывать», — цитирует Литовкина «Инфо 24».
По словам эксперта, в США серьезно не занимались развитием собственных систем ПВО, полагая, что географическое расположение страны является естественной защитой от угроз. У специалистов Пентагона нет компетенций в этой сфере. Системы ПВО в США есть, например, THAAD или Patriot, но они уступают российским. Для того чтобы создать собственную конкурентоспособную систему ПРО, американцам придется много работать.
«Поставить задачу Трамп, конечно, может, но чем это все закончится, пока непонятно. Я думаю, что Соединенным Штатам может не хватить научного, технического и технологического потенциала. То есть им попросту мозгов не хватит», — резюмировал Литовкин.
19 января во время выступления в Вашингтоне президент США заявил сторонникам, что сразу после вступления в должность займется повышением уровня обороноспособности страны, в том числе реализует проект «Железный купол».