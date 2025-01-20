Эксперт раскрыл, смогут ли США создать свой «Железный купол»

По словам эксперта, в США серьезно не занимались развитием собственных систем ПВО, полагая, что географическое расположение страны является естественной защитой от угроз. У специалистов Пентагона нет компетенций в этой сфере. Системы ПВО в США есть, например, THAAD или Patriot, но они уступают российским. Для того чтобы создать собственную конкурентоспособную систему ПРО, американцам придется много работать.