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Посол: Минск и Москва обсуждают межгоспрограмму в авиастроении до 2035 года

Вопросы расширения взаимодействия двух стран в данной сфере Белорусская сторона обсуждает с Объединенной авиастроительной корпорацией, Минпромторгом России, отметил посол Беларуси в РФ.

МИНСК, 20 янв — Sputnik. Беларусь и Россия обсуждают вопросы создания межгосударственной программы в сфере авиастроения до 2035 года, сообщает Посольство Беларуси в Москве.

В белорусской дипмиссии прошла рабочая встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Александра Рогожника с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Белорусский посол и губернатор Иркутской области, учитывая компетенции этого российского региона, в числе других уделили внимание вопросам белорусского-российского взаимодействия в сфере авиастроения.

«Надеюсь, будет совместная межгосударственная программа в области авиастроения, которая будет затрагивать не только проект “Освей”, но и программу развития авиастроения до 2035 года», — цитирует слова Рогожника издание «Сб. Беларусь Сегодня».

экономика