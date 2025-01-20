Посол: Минск и Москва обсуждают межгоспрограмму в авиастроении до 2035 года

МИНСК, 20 янв — Sputnik. Беларусь и Россия обсуждают вопросы создания межгосударственной программы в сфере авиастроения до 2035 года, сообщает Посольство Беларуси в Москве.
В белорусской дипмиссии прошла рабочая встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Александра Рогожника с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Белорусский посол и губернатор Иркутской области, учитывая компетенции этого российского региона, в числе других уделили внимание вопросам белорусского-российского взаимодействия в сфере авиастроения.
«Надеюсь, будет совместная межгосударственная программа в области авиастроения, которая будет затрагивать не только проект “Освей”, но и программу развития авиастроения до 2035 года», — цитирует слова Рогожника издание «Сб. Беларусь Сегодня».