Пропуск приостановят через казахско-китайскую границу

«Комитет государственных доходов информирует, что в связи с Праздником Весны в КНР с 20:00 часов 27 января 2025 года до 8:00 часов 1 февраля 2025 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет», — говорится в сообщении.