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Пропуск приостановят через казахско-китайскую границу

Астана. 20 января. КазТАГ — С 20:00 27 января до 08:00 1 февраля 2025 года пропуск через автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе будет приостановлен в связи с Праздником Весны в КНР, сообщает пресс-служба комитета государственных доходов минфина РК.

«Комитет государственных доходов информирует, что в связи с Праздником Весны в КНР с 20:00 часов 27 января 2025 года до 8:00 часов 1 февраля 2025 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет», — говорится в сообщении.

Как уточнили в комитете, ограничение касается только автомобильного пропуска. Железнодорожное сообщение между странами не подвержено изменениям, и пункты пропуска будут работать в обычном режиме.

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