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Путин в поздравлении Трампу заявил о готовности к диалогу

Россия поздравляет Трампа со вступлением в должность, заявил Владимир Путин на совещании Совбеза.

Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, сказал он.

«Мы видим заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией», — сказал Путин.

По его словам, в Кремле также слышат заявления Трампа о необходимости не допустить третьей мировой войны.

«Безусловно, мы приветствует такой настрой и поздравляем избранного президента США со вступлением в должность», — добавил президент.

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