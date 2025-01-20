Путин в поздравлении Трампу заявил о готовности к диалогу

Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, сказал он.
«Мы видим заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией», — сказал Путин.
По его словам, в Кремле также слышат заявления Трампа о необходимости не допустить третьей мировой войны.
«Безусловно, мы приветствует такой настрой и поздравляем избранного президента США со вступлением в должность», — добавил президент.
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