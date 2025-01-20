Шоилица: энергокризис в Молдове — это прямое следствие бездействия и ошибок правительства

Вину за все свои ошибки и за отказ Украины от транзита газа официальный Кишинёв перекладывает на Россию. Кроме того, вместо поиска долгосрочных и выгодных контрактов, власти сосредоточились на временных мерах, которые ни к чему хорошему не приведут. Такое мнение высказал в беседе со Sputnik Молдова гражданский активист Тудор Шоилица.