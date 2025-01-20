Шоилица: энергокризис в Молдове — это прямое следствие бездействия и ошибок правительства

Вину за все свои ошибки и за отказ Украины от транзита газа официальный Кишинёв перекладывает на Россию. Кроме того, вместо поиска долгосрочных и выгодных контрактов, власти сосредоточились на временных мерах, которые ни к чему хорошему не приведут. Такое мнение высказал в беседе со Sputnik Молдова гражданский активист Тудор Шоилица.
«Отказ Украины от транзита газа стал настоящим ударом для нашей страны. Те, кто называют нас своими друзьями, создали дополнительные проблемы для граждан Молдовы, а группировка PAS и Санду вешает нам лапшу на уши и обвиняют во всем русских», — рассказал Шоилица.
Он считает, что PAS и её западным партнёрам пора признать своих ошибки. Чрезвычайное положение, по мнению активиста, не поможет молдавскому правительству справиться с кризисной ситуацией.
«ЧП не снижает цены на газ и электроэнергию и не помогает населению, а лишь даёт власти дополнительные полномочия для усиления контроля над гражданами и бюджетными деньгами», — отметил собеседник.
Шоилица уверен, что рост тарифов и недовольство простых людей не помешает представителям власти продолжить уничтожать страну.
Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский обратился к президенту Молдовы Майе Санду с просьбой о содействии Кишинева поставкам газа на левый берег Днестра. По словам Красносельского, в Приднестровье наблюдают «яростное сопротивление со стороны должностных лиц Республики Молдова, которые делают все, чтобы поставка жизненно важного энергоресурса не была воплощена». Целью этих действий он назвал желание чиновников «еще более усугубить существующий кризис».